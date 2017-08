Acteurs d´Avenir : « Deviens ce que tu es »

Du 20 au 24 aout 2017 à Fontainebleau aura lieu la 7ème édition des sessions organisées par l´association Acteurs d´Avenir. L´occasion pour des étudiants et jeunes professionnels appelés à exercer des responsabilités économiques ou politiques de réfléchir aux enjeux éthiques de leurs futurs engagements dans la société. Dans un cadre favorisant à la fois le travail et la détente, 200 jeunes pourront entendre cette année le témoignage de grands décideurs chrétiens et réfléchir avec eux autour du thème : « Deviens ce que tu es ». Un appel à la confiance et à écouter la voix de Dieu pour développer leurs propres talents.