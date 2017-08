50 ans de volontariat avec la DCC !

Pour ses 50 ans d´existence, la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC), ONG catholique de développement, envoie cette année 140 volontaires en mission à travers le monde. Ce service du volontariat international de l´Eglise en France, présent dans plus de 50 pays, accompagne plus de 500 volontaires chaque année. Des familles, des couples et des célibataires qui s´engagent pour vivre une expérience spirituelle et solidaire, à travers une action professionnelle et l´insertion dans la vie locale. Leur engagement se traduit tout d´abord par une formation solide, comme à Nantes où les nouveaux volontaires ont suivi une session de 10 jours avant d´être envoyés à leur tour en mission, suivie d´une messe d´envoi en mission, « au nom de l´Église de France vers les Églises du monde », célébrée par Mgr Papin, évêque de Nancy et évêque accompagnateur de la DCC. L´occasion de rendre grâce pour 50 ans de mission.