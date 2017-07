Albi : La semaine Cathédrale

Du 16 au 22 juillet, la cathédrale Sainte-Cécile à Albi ouvre ses portes pour la troisième édition de la Semaine Cathédrale. Une manière de croiser l´art et la foi, autour de 7 soirées, et 3 concerts proposant du théâtre et de la musique. Ce concept original est l´oeuvre d´une rencontre en 2014, entre le curé de la cathédrale le père Paul de Cassagnac, Monseigneur Jean Legrez, archevêque d´Albi, Martine Loriau et Paul de Larminat, fondateurs de l´association En Marche, qui porte des projets aux confins de l´art et de la foi. Pour répondre aux besoins d´une société parfois éloignée du sacré, pour ouvrir les portes des églises et permettre à tous de se retrouver autour de l´art, la Semaine Cathédrale propose des activités très variées. Durant une semaine, du théâtre, de la musique et des spectacles sont au programme de cet évènement diocésain.