L’appel de la Caritas au monde, 700 ans du diocèse de Tulle, l’Europe

Ce jeudi, nous revenons largement sur le lancement de la campagne internationale de Caritas pour les migrants. Hier, la campagne « Partageons le Chemin » a été lancée pour deux ans, avec l’ambition de renforcer la culture de la rencontre entre migrants, réfugiés, et les communautés d’accueil dans le monde. Après le référendum au Kurdistan Irakien, la situation se complique pour les chrétiens sur place, comme nous l’explique dans cette édition Vincent Gelot, de l’Œuvre d’Orient. Mgr Riocreux, l’évêque de Basse-Terre en Guadeloupe témoigne de la situation de ces derniers jours après les passages des ouragans Irma et Maria. Nous vous proposons aussi un reportage au cœur d’une mini-retraite proposée par la Sanctuaire Sainte Thérèse à Paris, à l’occasion des Semaines Thérésiennes. Alors que le diocèse de Tulle a fêté le jubilé de ses 700 ans, un reportage vous explique comment cet évènement est un nouveau souffle pour l’évangélisation de la Corrèze. Dans sa chronique, le père Rougé nous fait découvrir une figure disparue samedi dernier : le patron de presse Gérard Lignac. Comme chaque jeudi, retrouvez votre Revue de Presse ? Dans le dossier, Benoit Fidelin de Pèlerin et Louis Daufresnes de Radio Notre-Dame débattent sur le discours d’Emmanuel Macron sur l’Europe prononcé mardi. S’enracine-t-il dans les fondements voulus par Robert Schumann ?