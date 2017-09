Ce jeudi, la rédaction revient sur les retrouvailles émouvantes du père Tom avec le Pape François et la famille salésienne, après sa libération mardi. Il était retenu en otage depuis un an et demi au Yémen. Le secrétariat Général de l´Enseignement Catholique a présenté hier sa nouvelle orientation pour le dialogue interculturel et interreligieux dans ses établissements. Pascal Balmand, son secrétaire général nous explique comment relever ce nouveau défi. Dans cette édition, nous vous informons également sur l´avancée des travaux pour préparer le synode de 2018 sur les jeunes, alors qu´un grand séminaire a lieu actuellement à Rome. Nous vous proposons également un reportage pour mieux comprendre les nouveaux défis de la communauté jésuite de Namur en Belgique après la restructuration de sa Province en juillet dernier. Revivez aussi dans cette édition la célébration où 3 jeunes spiritains ont prononcé leurs voeux perpétuels samedi dernier. Dans sa chronique, le père Venard donne son avis après la polémique sur les propos du Pape sur les migrants en août dernier. Comme chaque jeudi, retrouvez la Revue de Presse. Dans le dossier, Guillaume Goubert de la Croix et Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne échangent sur les conséquences des propos de la secrétaire d´Eta chargée de l´égalité entre les femmes et les hommes. Mardi, Marlène Schiappa a annoncé que la PMA sera ouverte à toutes les femmes en 2018. Alors, doit-on s´attendre à une nouvelle bataille sociétale ?