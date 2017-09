Le Pape en Colombie, Irma, Centrafrique

Ce jeudi, la rédaction de KTO revient sur les temps forts de la première journée du voyage apostolique du Pape en Colombie, notamment avec son discours devant les autorités colombiennes. Mgr Riocreux, évêque de Basse-Terre exprime sa désolation et sa mobilisation après le passage de l´Ouragan IRMA sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dont il a la chargez pastorale. Dans ce journal, Mgr Muñoz, évêque de Bangassou en Centrafrique en appelle à l´ONU et au gouvernement Centrafricain face à au sort de milliers de réfugiés musulmans dans son diocèse. Dans cette édition, Mgr Bordeyne, le recteur de l´Institut Catholique de Paris présente le nouveau campus qui accueillera les premiers étudiants dès lundi prochain. Découvrez également la mobilisation des diocèses de Bretagne et de Pays de la Loire pour promouvoir le catéchisme avec humour. Toujours en Bretagne, la responsable de la nouvelle médiathèque de la Maison Saint-Yves à Saint Brieuc nous explique l´intérêt de ce nouveau lieu consacré aux livres, dans l´ère du tout numérique. Le week-end prochain, 3 frères spiritains feront leurs voeux perpétuels à Paris. Nous vous proposons un reportage pour mieux comprendre le sens de la formation qu´ils ont choisi. Dans sa chronique, le père Rougé se souvient des JMJ à Paris il y a 20 ans, non pas avec nostalgie, mais comme tremplin pour l´avenir. Comme chaque jeudi, retrouvez la Revue de Presse. Dans le dossier, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Marie-Yvonne Busse de Pèlerin débattent sur la façon de communiquer du Pape François