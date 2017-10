La liturgie, sanctification de la Trinité

La Liturgie est là pour nous aider à devenir des saints ; dans la liturgie, c´est toute la Trinité qui agit par son Eglise pour nous amener au Salut. C´est l´oeuvre de sanctification de l´Eglise. La Liturgie s´adresse au Père ; c´est le Christ lui-même qui célèbre et prie le Père à travers le célébrant et les fidèles ; l´Esprit Saint dispose les fidèles à prier et prie en eux. L´Eglise reçoit l´Esprit Saint pour mettre en oeuvre ce qu´elle annonce par la Liturgie, permettant à chaque homme de répondre à sa vocation profonde : rejoindre Dieu et le louer.