La liturgie : célébrer le Mystère de Dieu

Comment l´Eglise célèbre-t-elle sa foi ? Première méditation de la série LES SACREMENTS, proposée par Mgr Jean-Marie Le Vert - suite logique de la série CREDO de la saison dernière. Pourquoi la liturgie ? Parce que l´homme est fait pour aimer Dieu et trouver en lui son bonheur, parce que dans la Liturgie, Dieu le Père propose au croyant son Alliance d´amour, que le Fils lui ouvre la voie, et que l´Esprit en donne le désir et le moyen.