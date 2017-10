Précurseur en son domaine, Christophe Dechavanne est cette semaine l´invité d´Emmanuelle Dancourt sur le plateau de V.I.P. L´animateur-producteur de radio et de télévision, fondateur de la société de production « Coyote », est bien connu du grand public français pour ses émissions de talk-shows « Ciel, mon mardi ! » et « Coucou c´est nous », mais aussi ses présentations non dénuées d´humour de jeux tels que « La roue de la fortune », « Une famille en or » ou plus récemment « The Wall ». Et c´est également lui qui a repris depuis décembre 2015, par le biais de sa société « Coyote Live », la production de la tournée « Age tendre, la tournée des idoles » qui regroupe grand nombre de stars de la chanson (Sheila, Dave, Michèle Torr, Nicoletta, Dick Rivers, Stone etc...). Une relecture d´un parcours riche et singulier !