VIP fait sa rentrée sur KTO et c´est le journaliste Olivier Delacroix qui inaugure la saison ! C´est auprès de Christophe Dechavanne puis de Karl Zéro qu´il fait ses armes de journaliste avant de se tourner vers l´investigation. Il mène en parallèle une carrière de chanteur avec le groupe « Black Maria » de 1987 à 1998. Emmanuelle Dancourt l´accueille à l´occasion d´une double actualité : une nouvelle saison de son émission « Dans les yeux d´Olivier » et la sortie de son premier album solo « Amor ». Ce dernier, qu´il a écrit et composé, lui a demandé un temps de préparation de six années entre Essaouira - où il aime se réfugier - et Paris. Olivier Delacroix était déjà venu sur le plateau de VIP en 2014 et pour son second passage dans l´émission, c´est toujours avec beaucoup de sensibilité et d´authenticité qu´il se livre sur son métier, sur sa passion pour la musique et sur sa quête spirituelle toujours plus riche. Une personnalité très attachante à découvrir ou à redécouvrir !