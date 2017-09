Espagne: qui sont les chrétiens catalans?

Eglises du Monde se tourne vers l´Espagne, à l´approche du référendum sur l´indépendance de la Catalogne, région autonome du nord-est du pays. Tensions qui montent entre le gouvernement et les autorités catalanes, manifestations d´indépendantistes...Comment les chrétiens, eux, se situent dans le débat? Et puis après les attentats meurtriers de Barcelone et Cambrils, nous parlerons du dialogue avec l´islam. Qu´en est-il dans ce pays marqué par son histoire? On reviendra aussi sur le changement progressif de physionomie de l´épiscopat espagnol. Il compte 2 nouveaux cardinaux: Mgr Carlos Osoro Sierra, archevêque de Madrid, et le cardinal Juan José Omella, archevêque de Barcelone. Qui sont-ils et que signifient ces choix du pape François ? Décryptage avec notre invité, Benoît Pellistrandi. Bonjour, historien et spécialiste de l´Espagne.