Venezuela: l'espérance des chrétiens malgré la crise

Le 13 septembre, des pourparlers entre le gouvernement et l´opposition ont repris. Ils se déroulent en République dominicaine. Une nouvelle étape pour tenter de trouver une issue à la grave crise qui secoue ce pays de 30 millions d´habitants. Une crise que suit de près le pape François, il l´a encore rappelé lors de son voyage il y a quelques jours en Colombie. Depuis le mois d´avril, des manifestations quasi quotidiennes contre le régime de Nicolas Maduro, ont fait 125 morts. Et la situation s´est aggravée avec l´élection fin juillet de la nouvelle Constituante, considérée comme illégitime par l´opposition. La population, elle, fait face à des pénuries alimentaires et de médicaments. Dans ce contexte, l´Eglise est en première ligne pour aider les plus fragiles. Témoignage de notre invité, le père Gabriel Casas, vénézuélien. Il a été ordonné prêtre il y a un an pour le diocèse d´Albi où il est incardiné.