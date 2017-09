Russie: à la rencontre des chrétiens russes

Eglises du Monde part pour la Russie, pays qui rassemble 130 millions de baptisés orthodoxes sur 144 millions d´habitants. L´Eglise orthodoxe y est en pleine renaissance, après plus d´un demi-siècle d´oppression communiste. Cette Eglise est devenue incontournable dans la société, et l´Etat lui accorde une place de choix. Le Père Alexandre Siniakov, recteur du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart, nous parlera des chrétiens de son pays. Il nous apportera aussi un éclairage sur la visite historique en Russie du cardinal Parolin (20 au 24 août), numéro 2 du Vatican. C´est l´une des seules grandes nations au monde à n´avoir jamais reçu la visite d´un pape. Ce voyage, à l´invitation des principales autorités russes, revêt une importance particulière. Il s´inscrit dans cette nouvelle impulsion vers l´unité des Eglises donnée en février 2016 à la Havane par le pape François et le patriarche orthodoxe Kirill de Moscou. Nous verrons où en est le dialogue entre catholiques et orthodoxes russes.