Francis Jacques : théologie et philosophie analytique

« Des philosophes se sont dit analystes, à Cambridge, Lwow, Varsovie, Vienne, Prague, Oxford, Pittsburgh, Princeton... Ils ont en commun l'idée qu'un certain type d'analyse est philosophique, voire que la philosophie est analyse. Leurs maîtres mots « phrase », « proposition », « signification », soulignent un certain caractère linguistique de l'entreprise. L´analyse du langage en contexte (de discipline ou de vie) devient un préalable de n´importe quelle question philosophique. On aurait pris une idée plus précise de l'activité de pensée, plus unifiée de son modus operandi. Les questions philosophiques, distinctes des questions empiriques comme des questions formelles, appelleraient une clarification logique de la pensée et une illumination de la nature des faits. L'objet de cette philosophie européenne avant d´être mondiale serait de `second degré´. Son affaire n´est pas d'expliquer le monde, mais de fonder la signifiance des énoncés scientifiques, juridiques, religieux... La théologie est forcément concernée. »