Prédication et théologie à l'école de Jean-Marie Lustiger

La prédication du cardinal Lustiger a bouleversé, transporté des assemblées, entraîné des âmes. Sa prédication était-elle un acte théologique ? Le lundi 20 février dernier, dans le Grand auditorium du Collège des Bernardins, le P. Jean-Baptiste Arnaud a donné la Leçon inaugurale du 2nd semestre de la Faculté Notre-Dame. Discernant chez Aron Jean-Marie Lustiger l'enracinement de sa parole dans la contemplation du Christ Crucifié et Ressuscité, le P. Arnaud montre en quoi la prédication liturgique du cardinal Lustiger et de tout évêque, née dans le silence de la prière, est le signe et l´instrument de la Parole du Père. Il montre comment elle coopère à l´enfantement d´un peuple, sa dimension sacramentelle et missionnaire. Une belle réflexion sur l´objet de la théologie, sur l´acte pastoral, sur le mystère du Christ dans son Eglise.