Mgr Nicolas Souchu, nommé évêque d´Aire et Dax

Le Pape François a nommé ce mercredi 15 novembre Mgr Nicolas Souchu évêque du diocèse d´Aire et Dax. Il était jusqu´à présent évêque auxiliaire de l´archidiocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo. Ordonné en 1986 pour le diocèse d´Orléans, Mgr Nicolas Souchu fut vicaire à Gien (1986-1992), puis curé in solidum d´Orléans Ouest (1992-1995). Entre 1993 et 1995, Mgr Souchu fut membre de l´équipe animatrice du séminaire d´Orléans et directeur du premier cycle. Puis, de 1995 à 1999, il fut responsable adjoint de la formation permanente du diocèse d´Orléans, aumônier régional des Groupes de formation universitaire et responsable de la formation des jeunes prêtres de la région apostolique du Centre. En 1999, Mgr Souchu devint curé de Saint-Marceau et Saint-Jean-le-Blanc et Vicaire épiscopal pour l´agglomération d´Orléans. De 2000 à 2008, il fut vicaire général du diocèse d´Orléans puis entre 2002 et 2008, secrétaire de la Commission épiscopale des ministères ordonnés (CEMIOR). De 2004 à 2006, Mgr Souchu fut modérateur de la paroisse Sainte Jeanne d´Arc d´Orléans, secrétaire des évêques de la Province de Tours (2003-2008), administrateur de la paroisse de Saint-Jean de Braye (2006-2007) et membre de l´équipe d´aumônerie de la Maison d´arrêt d´Orléans (octobre 2008). En novembre 2008, Mgr Souchu fut nommé évêque auxiliaire de l´archidiocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo. Au sein de la Conférence des évêques de France, il fut membre du Conseil pour la pastorale des enfants et de jeunes de 2010 à 2016. Depuis 2016, il est membre de la Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale. L´installation de Mgr Nicolas Souchu aura lieu le dimanche 17 décembre à 15h30 en la cathédrale de Dax.