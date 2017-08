Le Pape François a nommé ce mardi 1er août, Mgr Michel Pansard évêque d´Évry-Corbeil-Essonnes. Ordonné en 1982 pour le diocèse Nanterre, Mgr Michel Pansard fut vicaire de la paroisse Saint Jean-Baptiste de Sceaux (1982-1985) et aumônier des lycées et collèges de Sceaux (1982-1988). En parallèle de ces fonctions, Mgr Pansard fut en mission d´études à l´Institut Catholique de Paris entre 1985 et 1988. En 1988, il devint professeur et directeur au Séminaire Saint-Sulpice d´Issy-les-Moulineaux, fonction qu´il occupa jusqu´en 2000. Il fut ensuite, nommé responsable diocésain de la formation permanente des prêtres (1994-2003). En 2000, Mgr Pansard devint Vicaire général de l´évêque de Nanterre et aumônier diocésain du Mouvement des cadres chrétiens, fonction qu´il occupa jusqu´à sa nomination en comme évêque de Chartres en 2005. L´installation de Mgr Michel Pansard aura lieu le dimanche 1er octobre en la cathédrale de la Résurrection d´Évry.