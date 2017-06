Stanislas Guerini, nouveau député LREM de Paris, et cofondateur du mouvement "En Marche", est l'invité de "Face aux chrétiens" jeudi 22 juin 2017. Lui-même issu du secteur privé, ayant démissionné pour accéder à l'Assemblée, Stanislas Guerini estime qu'il faut clarifier les pratiques anciennes, les conflits d'intérêts. Pour autant, il restera attentif à rendre la vie publique attractive pour les salariés ou dirigeants du privé. Favorable au dialogue social dans l'entreprise, Stanislas Guerini souligne l'injustice de la législation sociale actuelle, notamment à propos des indemnités de licenciement ". L'arbitraire de leur montant crée un "véritable droit de vie ou de mort pour les PME", alors que les grandes entreprises s'en accommodent. Stanislas Guerini estime que le dialogue social doit être "toujours plus proche du terrain, et du consensus." Stanislas Guerini estime que la nouvelle version du projet de loi antiterroriste, amendé par le Conseil d'Etat, ne menace pas les libertés publiques. Et il insiste sur la nouvelle dimension européenne que doit prendre la lutte contre le terrorisme international.