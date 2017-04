Cette année la fête de Pâques est la même selon le calendrier julien des Eglises orientales et le calendrier grégorien des Eglises occidentales. Ainsi, les représentants et les fidèles catholiques, orthodoxes et protestants se sont réunis le matin de Pâques, ce 16 avril 2017, sur le parvis de La Défense pour annoncer ensemble la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ. Il faudra attendre 2025 pour que les calendriers julien et grégorien coïncident à nouveau pour une date commune pour la fête de Pâques.