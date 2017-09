Pour les amateurs de vin, un « primat » est avant tout une bouteille de 27 litres. De son côté, Dalida chantait : « Come prima, tu me donnes tant de joies... ». Or, même s´ils nous remplissent parfois de joie, rien ne permet d´affirmer que les primats de l´Église catholique boivent de telles quantités. Cette semaine encore, Loïc Landrau et le Père Klasen vous donnent la primauté d´une émission remplie de culture et de bonne humeur.