Culture, bonne humeur, micro-trottoirs décalés... Le Quèsaco revient avec une saison 2 pleine de surprises ! Et pour ce premier épisode, Loïc Landrau et le Père Bernard Klasen vont vous faire découvrir la locution "Invention de la Croix". Comment donc ? La croix serait une invention ? Un élément imaginaire ? Non rassurez-vous ! Direction Jérusalem au IIIe siècle de notre ère pour tout comprendre...