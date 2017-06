les-maristes-bleus-au-secours-de-la-population-d-alep

Leur cauchemar a pris fin en décembre 2016. Après cinq ans de guerre, la population d´Alep vit sous des décombres, dans des maisons détruites et une extrême pauvreté. Ici, 80% des personnes sont au chômage et 85% vivent grâce aux aides des ONG. Dans ce contexte, le Dr Nabil Antaki veut garder espoir. Il est engagé depuis 1986 avec la congrégation des Maristes bleus dans l'aide humanitaire. Cette communauté de trois Frères est en effet assistée de nombreux laïcs qui n´ont eu de cesse, malgré la peur et toutes les conséquences de la guerre, de se dévouer surtout pour les enfants. Les Maristes bleus soutiennent aujourd´hui plus de mille familles en leur distribution des colis alimentaires et des produits de nécessité. Les Maristes bleus proposent aussi près de trente programmes différents. Leur objectif : remettre la population debout. Comme le programme « skill school », qui reçoit les adolescents afin de les sortir de leur vie quotidienne et leur apprendre à vivre ensemble. Un reportage en partenariat avec Famille Chrétienne.