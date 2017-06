Damien Ferré, un patron engagé au service de l´homme

C´est en Picardie à Compiègne que Damien Ferré a créé son entreprise « Sur un Plateau », qui loue du matériel de réception. Chrétien, ce patron engagé dans le Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, tient à mettre sa foi et ses convictions dans la gestion de son entreprise et de ses salariés. Promotions, prise de responsabilités, Damien Ferré veille à l´épanouissement de ses collaborateurs. En parallèle, il participe régulièrement à des rencontres avec les EDC afin de continuer à réfléchir sur son action au regard de la Pensée sociale chrétienne. Un reportage en partenariat avec les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.