Alexandre et Délia Romanès, artistes de cirque

Le cirque Romanès nous ouvre ses portes à l´occasion de leur nouveau spectacle : "Si tu ne m´aimes plus, je me jetterai par la fenêtre de la caravane !". Un titre qui révèle la passion et l´humour de cette troupe unique dans le paysage circassien. Car sur la piste, on découvre l´identité tzigane dans des numéros subtiles remplit de poésie. Un cirque fondé et porté par Alexandre et Délia Romanès, couple attachant qui nous accueille dans leur caravane et sous leur chapiteau pour nous conter leur parcours, leur combat et leur espérance guidé par une foi à toutes épreuves. Rencontre avec Alexandre dresseur et poète, et Délia qui envoûte les spectateurs par sa voix et ses chants qui traduisent aussi bien les épreuves, que les louanges et prières portées vers Dieu.