Canonisation à Fatima, Présidentielles et l´actu de la semaine

Ce jeudi, Soeur Angelo Coelho, postulatrice de la cause de canonisation de Francesco et Jacinta Marto s´exprime dans cette édition après l´annonce ce matin de la date de canonisation de deux des trois enfants à qui la Vierge Marie est apparue à Fatima, il y a 100 ans. Pour Soeur Coelho, cette canonisation souligne l´importance d´éveiller les enfants à la foi dès le plus jeune âge. A moins de 10 jours du voyage du Pape en Egypte, le pression de l´état islamique se fait plus pressante dans la région du Sinaï. Le professeur et historien Tewfic Aclimandos nous décrypte la situation sur place. A quelques jours des élections, nous vous présentons un guide pour aider à discerner, à la lumière de la doctrine sociale de l´Eglise. Il est proposé pat la Communauté de Vie Chrétienne. Nous revenons aussi sur la journée nationale de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne qui a eu lieu samedi dernier à Paris. Dans sa chronique, le père Armogathe témoigne de son expérience bouleversante. Il a célébré les offices du vendredi saint dans une prison au Bénin. Comme chaque jeudi, retrouvez votre Revue de Presse. Dans le dossier, François Ernenwhein de La Croix et Antoine-Marie Izoard de Famille chrétienne échangent sur la GPA et la fin de vie, deux thèmes peu débattus lors des débats pednant la campagne.