Attentats en Egypte, Pédophilie : reconnaissance des victimes en Belgique et l´actu de la semaine

Ce mardi, la rédaction de KTO revient sur les attentats qui ont touché deux églises coptes en Egypte, dimanche dernier avec différentes réactions, mais aussi avec des interviews et un reportage sur les temps de prière pour les victimes qui ont eu lieu à Paris. Vous découvrirez aussi un reportage sur la première journée nationale de reconnaissance et de mémoire pour les victimes d´abus sexuels dans l´Eglise, qui a eu lieu samedi dernier. Nous revenons également sur la rencontre à Rome de délégations du monde entier pour préparer le synode des jeunes de 2018 et les Journées Mondiales de la Jeunesse de 2019. Dans la Chronique du Monde, Régis Anouil nous parle de la tournure politique que prend en Inde la défense de la vache, animal sacré, dans ce pays. Dans le dossier, le père Joseph Stefanos, chargé des relations publiques de l´Eglise copte orthodoxe en France nous en dit davantage sur la réalité des chrétiens coptes en Egypte.