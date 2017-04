Démission de Mgr Gaschignard, Syrie et l´actu de la semaine

Ce jeudi, la rédaction de KTO revient sur la démission ce jour de Mgr Hervé Gaschignard, évêque d´Aire et Dax. Le pape François a pris une décision rapide et stricte à son encontre, mis en cause pour des attitudes pastorales inappropriées envers des jeunes. Le porte-parole de la Conférence des Evêques de France, Mgr Ribadeau-Dumas, ainsi que le père Denis Cazeaux, vicaire général du diocèse d´Aire et Dax et le père Bernard Hayet, Chancelier du diocèse. Après l´attaque chimique présumée en Syrie, nous vous proposons le témoigne du nonce apostolique à Damas, Mgr Zenari, et celui de Mgr Gollnish, directeur de l Oeuvre d´Orient. Quelques jours avant le voyage du Pape en Egypte, le directeur d´association belge Solidarité-Orient, Christian Cannuyer nous dit quels sont les enjeux de la visite du Saint Père. Dans sa chronique, le père Rougé met en lien la campagne présidentielle avec le dimanche des rameaux. Comme chaque semaine, retrouvez la Revue de Presse. Dans le dossier, Frédérick Casadesus de Réforme et Benoit Fidelin de Pèlerin échangent sur la situation en Syrie et les réactions de la communauté internationale, après l´attaque chimique de mardi.