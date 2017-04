Mgr Michel Santier - Diocèse de Créteil

« La Parole de Dieu est notre trésor et nous ne pouvons pas le garder pour nous. Nous avons à le partager avec tous ceux qu´on aime, tous ceux qu´on côtoie et à qui nous n´avons parfois jamais osé dire notre foi, jamais osé témoigner de ce que la vie avec le Christ nous offre. » C´est ce que préconise Mgr Michel Santier aux catholiques du Val-de-Marne en les invitant, à « oser les Maisons d´Evangile » et à vivre un temps de rencontre intime avec le Seigneur, dans sa Parole lue, méditée et vécue. L´évêque de Créteil revient sur les différentes propositions durant ce temps de carême, notamment sur les « Journées du pardon », et le lien étroit entre l´annonce de la miséricorde et la mission. Il détaille également les cinq priorités de sa dernière lettre pastorale, qui s´appuie sur le travail du synode diocésain.