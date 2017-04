Sylvie Goulard, députée européenne et soutien d'Emmanuel Macron, est l'invitée de "Face aux chrétiens", jeudi 27 avril 2017. Interrogée sur le "Tous sauf Macron" lancé par la " Manif pour tous", Sylvie Goulard s'est inquiétée du niveau du débat politique : "Personne ne peut choisir un président de la République sur un seul point de son programme." A ses yeux, les réseaux sociaux sont l'objet d'attaques propageant de fausses nouvelles : "Emmanuel Macron n'est en aucun cas favorable à l'autorisation de la GPA". Se déclarant disposée à travailler avec une majorité présidentielle élargie "jusqu'à, par exemple, Alain Juppé", Sylvie Goulard estime indispensable de "sortir des oppositions tranchées, des postures" pour construire un "contrat avec la nation" sur, notamment, l'éducation, la transition énergétique, la lutte contre le terrorisme, et la lutte contre les inégalités. Interrogée sur le message de l'épiscopat français en vue de l'élection présidentielle, Sylvie Goulard y voit deux points essentiels. Tout d'abord l'accent mis sur l'accueil des réfugiés et l'ouverture au monde, "qui sont des exigences de l'Evangile". Et d'autre part, la priorité donnée à l'Europe, "qui est un héritage chrétien". Sur ces deux points, Sylvie Goulard estime que " "Le programme de Marine Le Pen ne va pas dans le sens de l'Evangile". En ce sens, Sylvie Goulard apprécie que les évêques s'adressent aux fidèles en "catholiques adultes".