Proche d´Emmanuel Macron, le député du Finistère Richard Ferrand, Secrétaire général du mouvement En Marche !, est l´invité de « Face aux chrétiens » émission organisée par La Croix, KTO, RCF et Radio Notre Dame. Interrogé sur la baisse de Macron dans les sondages, il dit ne percevoir « ni d´euphorie, ni de coup de mou dans la campagne d´Emmanuel Macron. Nous avons quatre mille initiatives en France chaque semaine, un programme suffisamment riche et il n´est pas nécessaire d´avoir des initiatives intempestives. Nous devons rester conquérants, convaincants et pédagogues pour convaincre les Français qu´Emmanuel Macron est le prochain président de la République dont nous avons besoin ». Richard Ferrand assure que la présidence Macron sera très différente de la présidence Hollande. « Emmanuel Macron a démissionné parce qu´il avait des divergences de fond avec la politique menée par le président Hollande. Il a pris l´initiative de créer un mouvement, il a proposé un rassemblement de personnes d´origines différentes et veut porter un profond renouvellement des pratiques et des usages. Tout cela est radicalement différent de ce que nous venons de vivre. » Le Secrétaire général de En Marche ! veut, avec Emmanuel Macron, promouvoir ce qu´il appelle « un pragmatisme radical où il faudra libérer plus, pour protéger mieux. Le travail doit rapporter plus. Il faut aussi reconnaître un droit à l´erreur. A partir du moment où l´on n´est pas de mauvaise foi, il faut passer d´une administration de sanctions à une administration de conseils. » Sur les questions de société Emmanuel Macron ne reviendra pas sur la loi concernant la fin de vie et sur la laïcité il veut « rester dans la cadre apaisée de la loi de 1905, ne pas faire une loi sur le voile ou sur le burkini qui est avant tout une affaire d´ordre public et qui relève des municipalités. »