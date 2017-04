Audience générale du 12 avril 2017

Continuant sa catéchèse sur l'Espérance, le Pape François est revenu sur le Sacrifice du Christ, à la veille du Triduum pascal : c'est dans "l'abaissement le plus extrême" du Christ sur la Croix qu'a "germée notre espérance". Le mercredi, le Pape François accueille les pèlerins venus à Rome et dispense une catéchèse lors de l´Audience générale à 10h00. Cette rencontre se déroule sur la Place Saint-Pierre ou dans la salle Paul VI au Vatican. Retransmise et traduite en direct par KTO.