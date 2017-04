La Bible mise en scènes

La Bible est encore le texte le plus répandu, le plus traduit, le plus vendu au monde, d´une manière confessante ou non. C´est pourquoi beaucoup de ses récits forment la trame de scènes publicitaires : Babel, la traversée de la Mer Rouge, les doutes de Thomas... Cours de langues, chaînes de sport ou éoliennes détournent un peu le message biblique, mais en rappellent l´existence !