Cette semaine, Emmanuelle Dancourt reçoit dans V.I.P la pianiste virtuose et star internationale Khatia Buniatishvili. La jeune femme née en Géorgie se produit sur toutes les plus grandes scènes du monde et revient sur son parcours hors du commun. Elle vient également présenter son dernier opus paru chez SONY CLASSICAL « Rachmaninoff. Piano Concertos Nos 2&3 ». Cette polyglotte confirmée - elle ne parle pas moins de cinq langues - s´exprime avec beaucoup de profondeur et d´humilité dans un Français remarquable. Une personnalité extrêmement attachante !