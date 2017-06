La médiation professionnelle : la belle inconnue

Tous les conflits en entreprise ne se résolvent pas devant les prudhommes, certains peuvent l´être par l´intermédiaire d´un médiateur. Une solution souvent moins coûteuse et plus rapide, mais encore aujourd´hui mal connue. À quoi servent les médiateurs ? Quand s´en saisir ? Réponses avec Jean-Eudes Tesson, chef d´entreprise et Joseph Thouvenel, vice-président de la Confédération française des travailleurs chrétiens.