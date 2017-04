les-couples-spirituels

Il est intéressant de constater qu'à l'origine de la plupart des grandes oeuvres chrétiennes, il y a « un couple spirituel » : saint Vincent de Paul et Louise de Marillac, saint François de Sales et Jeanne de Chantal, saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d'Avila, saint François d'Assise et sainte Claire et bien d'autres encore, moins connus. En s'immergeant dans des paroisses et des communautés, ce film évoque - ou révèle - pour de nombreux téléspectateurs, l'existence de « grandes oeuvres », réalisées au cours des siècles, des récentes décennies et de nos jours encore par des prêtres, des religieuses ou des « laïcs chrétiens ». Il nous conduit à rencontrer des personnalités hors du commun que le foi a transcendées et qui ont laissé ou vont laisser leur empreinte. Célèbres ou méconnus, ils - et elles - ont fait ou font des miracles. Raison de plus pour les mettre à l'honneur ! Dans quelles circonstances Dieu a-t-il favorisé leur rencontre ? Comment sont-ils parvenus à unir leurs forces, le plus souvent sur un chemin où les obstacles semblaient infranchissables ? Quelles communautés ont-ils fondé ? Fonde-t-on des communautés religieuses aujourd'hui ? Autant de questions et des centaines d'autres auxquelles des spécialistes répondront. Des images d'archives et des séquences tournées sur place contribuent à faire de ce film consacré aux « couples spirituels » un programme original, à la fois passionnant et divertissant.UNE COPRODUCTION KTO/CAT PRODUCTION 2017 - Réalisé par Armand Isnard.