L'agroécologie : un enjeu pour le Mali

A l´occasion de la Journée mondiale de l´Alimentation, KTO vous propose un reportage réalisé au Mali. Suite au dérèglement climatique et à des sécheresses régulières, le Mali tente d'opérer un virage dans son agriculture jusqu´alors axée sur la production de masse de coton et de riz. Plusieurs expérimentations d'agroécologie ont ainsi vu le jour, en particulier dans la région de Kayes, à 600 kilomètres au Nord-Ouest de la capitale Bamako. Ici, des agriculteurs montent de petites structures et développent une agriculture respectueuse de l´écosystème, en produisant des cultures en fonction des saisons et sans engrais chimique. Cette organisation permet de lutter contre la malnutrition et d'assurer un revenu correct aux producteurs toute l'année. La transformation des produits sur place, par les coopératives de femmes, assure aux villages des rentrées financières complémentaires. Un reportage réalisé en partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire.