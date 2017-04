Adina Candréa : Juive et roumaine convertie au Christ

Adina Candréa est née en 1944 dans une famille juive de Roumanie. Une partie de sa famille a été envoyée à la mort et l'autre a subi l'antisémitisme et la dictature communiste. Elle arrive en France à l'âge de 17 ans : après des études scientifiques et un mariage se soldant par un divorce, elle rencontre le Christ grâce au Chemin néocatéchuménal. Aujpurd'hui, elle peut parler d'identités réconciliées. Adina Candréa a donné son témoignage dans un livre réussi -"Un amour inespéré. Juive, roumaine et chrétienne" (Ed. Salvator)- et vient nous en parler sur le plateau d'Un Coeur qui écoute.