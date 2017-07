Conrad Clément : SOS futures mamans

"Les mamans sont faites pour le bonheur!". Cette prise de conscience, le suisse Conrad Clément l'a faite devant la souffrance de centaines de femmes, plus ou moins jeunes, devenues enceintes dans des conditions difficiles. Avec son épouse, il a consacré une grande partie de sa vie pour "aimer-accueillir-aider" ces femmes esseulées, rejetées, afin qu'elles puissent garder leur enfant et lui donner la vie. Sur le plateau de KTO, il revient sur la fondation de l'Association SOS futures mamans, qui a essaimé dans le monde, et sur sa foi chrétienne qui lui a permis de mener ce combat.