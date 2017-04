Digne : en quête de ressources pour ses séminaristes

La situation est assez rare pour être mise en évidence. Mgr Jean-Philippe Nault, évêque de Digne, Riez et Sisteron, s´interroge sur la manière de financer la formation des séminaristes de son diocèse. Huit séminaristes sont au séminaire et le diocèse, en situation financière fragile, doit chercher des ressources pour financer leurs études. C´est pourquoi l´évêque a lancé un appel à dons sur internet en décembre 2016, pour subvenir à leurs besoins et à leur formation. Pour autant, l´évêque de Digne encourage la pastorale des vocations dans un diocèse qui ne compte que 26 prêtres de moins de 75 ans. Car ce renouveau constitue un signe d´Espérance. Au-delà des considérations matérielles se joue l´avenir du diocèse et bien plus encore : « Nous aurons toujours besoin de pasteurs selon le coeur de Dieu, souligne Mgr Nault. La question des vocations est donc cruciale pour notre pays et pour chacun de nos diocèses. Elle est chargée aussi d´espérance. » Quel renouveau pour le diocèse ? Quel sens a la formation des prêtres ? Rencontre avec deux séminaristes du diocèse en mission paroissiale à Forcalquier.