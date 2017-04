En France, les syndicats n'ont pas toujours bonne presse. Ils sont à la fois incontournables, mais leur rôle est mal compris ou mal connu, et les Français les jugent souvent trop faibles. Ce désamour se traduit dans les chiffres, avec un faible taux de participation aux élections syndicales et un pourcentage de syndiqués qui se situe autour de 11% en France. On peut dès lors se poser la question : qu'est-ce qu'un bon délégué syndical ? Pour en débattre, deux intervenants, Joseph Thouvenel, vice-président de la Confédération française des travailleurs chrétiens, et Jean-Eude Tesson, chef d'entreprise.