Quoi de neuf sur Qumrân ?

Cette semaine, la Foi prise au mot est en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible et nous vous proposons de fêter l´anniversaire d´un événement qui a bouleversé les études bibliques : il y a soixante-dix ans, on découvrait à Qumrân, sur les bords de la mer Morte un ensemble de textes qu´on attribua très vite aux Esséniens. Soixante-dix ans après et avec le recul, que peut-on dire de cette découverte ? Que contiennent ces fameux manuscrits ? Leur exhumation a-t-elle remis en cause notre manière de voir l´Ancien Testament, voire le Nouveau Testament ? Et que sait-on vraiment des Esséniens ? Nous répondre à ces questions avec Jean-Baptiste Humbert, archéologue, directeur du laboratoire d'archéologie de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, et David Hamidovic, historien, spécialiste notamment des manuscrits de la mer Morte.