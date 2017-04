Pour solenniser la belle fête de Pâques et vous souhaiter de joyeuses Pâques, la Foi prise au mot vous propose de réfléchir à un thème bien d´actualité : la Résurrection de la chair. « Je crois en la Résurrection de la chair », nous dit le Symbole des apôtres. Que faut-il comprendre?? Est-ce la même chose que la Résurrection de Jésus que nous fêtons?? Dans quelle chair allons-nous ressusciter?? D´ailleurs, que dit la Bible et comment pouvons-nous comprendre cette déclaration aujourd´hui?? Nous répondrons à ces questions aussi importantes que difficiles avec deux invités : Mgr Éric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, et Didier Luciani, Professeur de Nouveau Testament à l´Université catholique de Louvain.