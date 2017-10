Cela peut paraître étonnant de savoir qu'une famille entière habite au sein même d´un ancien presbytère. Pourtant c´est la mission de certains couples. Leur mission: être "foyer d´accueil". Pour trois années, ces couples vont s´engager bénévolement à être une présence chrétienne et chaleureuse au sein du quartier où ils habitent. Un choix radical, pour une famille entière, souvent avec des enfants en bas âge, qui décide de se mettre au service de son Église, là où elle en a besoin. Que cela soit en banlieue parisienne dans des quartiers aisés, ou plus populaires, voire même jusque dans les campagnes, ils ont à faire face à de nombreuses problématiques. Dans tous les cas leurs actions transforment de l´intérieur les lieux ou les communautés où ils vivent. Portraits croisés de cinq foyers d´accueil dans Les Hauts de Seine et les Yvelines. UNE COPRODUCTION KTO/ZOULOU COMPAGNIE 2017 - Réalisé par Véronique Bréchot