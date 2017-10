Roland Giraud : le pari de croire en la vie

Tout le monde connait Roland Giraud, l'un des comédiens français les plus populaires, ses films à succès comme Trois hommes et un couffin, quelques-unes de ses 60 pièces de théâtre ... devine-t-on son parcours de foi ? Son mariage avec la commédienne Maaike Jansen l'a fait entrer dans une famille calviniste hollandaise très pratiquante, mais les douleurs de la vie auraient pu l'entraîner bien loin de Dieu. Dès l'enfance, il est confronté à la mort de plusieurs de ses proches; en 2004, il vit l'horreur, sa fille Géraldine enlevée, puis assassinée. 3on a le choix entre ne pas croire et croire à quelque chose de merveilleux... Pourquoi ne pas faire ce pari merveilleux ?" Le temps est venu pour cet homme si attachant, à vif, "sur-vivant", de témoigner de son parcours, de ses doutes et de ses convictions, de ses failles et de ses douleurs, de sa capacité d'espérence. UNE COPRODUCTION KTO/CASADEI 2017 - Réalisé par Jean-Baptiste Martin.