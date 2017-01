Réactions des responsables religieux aux voeux de François Hollande

Dans la soirée du jeudi 5 janvier le chef de l´État a adressé ses voeux aux autorités religieuses de France au palais de l'Élysée. Après la cérémonie, les responsables des cultes ont réagi au micro de KTO. Voici les réactions du Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris,du pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, Anouar Kbibech, président du Conseil français du culte musulman, Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de France et recteur de la Grande Mosquée de Paris et président du Conseil français du culte musulman Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris et président du Conseil français du culte musulman.