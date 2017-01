En direct de Monaco, procession de la Sainte-Dévote sur le port, suivie par le Salut du Très Saint Sacrement en l'église Sainte-Dévote, en présence des plus hautes personnalités de la Principauté. A l'issue, une barque symbolique est embrasée en mémoire de sainte Dévote, par S.A.S. le Prince Souverain et la famille princière. Commentaires : Sandrine Nègre et Père Patrick Keppel. Une production Monaco Broadcast.