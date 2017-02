Venezuela: comment sortir de la crise?

Eglises du Monde tourne son regard vers l´Amérique du Sud, précisément le Venezuela, pays de 30 millions d´habitants, frontalier avec le Guyana, le Brésil et la Colombie. Il traverse une grave crise politique économique et sociale. Pour quelles raisons? Quelle est la situation des vénézuéliens les plus fragiles ? Depuis plusieurs mois, le Saint-Siège tente de faire dialoguer le gouvernement et l´opposition pour trouver un accord. Quel accompagnement par l´Eglise ? Quels défis pour l´avenir du pays ? Décryptage avec Maurice Lemoine, journaliste, spécialiste de l'Amérique latine, ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique.