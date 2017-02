Chandeleur, affaire Fillon et l´actu de la semaine

Ce jeudi, la rédaction de KTO vous propose un reportage à Lyon. Le diocèse a choisi de fêter la chandeleur en union avec les chrétiens d´Irak. Un grand son et lumière est proposé dans la Basilique Saint Martin d´Ainay. Dans cette édition, vous découvrez le sens de ce spectacle. A l´occasion de la 21ème journée mondiale de la Vie Consacrée, qui a eu lieu ce jour, soeur Véronique Margron, la présidente de la Conférence des Religieuses et Religieux en France en France nous dit ce que représente la vie consacrée, dans un monde troublé. Dimanche dernier, l´association « Art Sacré 2 » a inauguré une grande première. Un vitrail a été installé et béni dans la cour d´une école, dans la commune de Chelles, en Seine-et-Marne : un autre moyen pour l´Eglise de rejoindre les jeunes. Nous vous parlons aussi du séjour des évêques du Laos en France pour une cérémonie dimanche prochain à Notre-Dame de Paris. Nous vous informons également sur la situation très inquiétante dans la corne de l´Afrique, avec une grave sécheresse. Dans sa chronique, le père Venard analyse le débat sur la question identitaire, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Comme chaque jeudi retrouvez la Revue de Presse. Dans le dossier, Gérard Leclerc, de France Catholique et Benoit Fidelin, de Pèlerin, nous livre leur regard sur ce que dit l´affaire Fillon dans notre démocratie.