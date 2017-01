C´est l´animateur, producteur et écrivain Thierry Ardisson qui est reçu cette semaine par Emmanuelle Dancourt pour clôturer l´année 2016. Il vient présenter un ouvrage qui lui tient à coeur - « Les Fantômes des Tuileries » (Flammarion) - dans lequel il revient sur le destin malheureux de cinq petits dauphins qui n´ont jamais pu régner. C´est l´occasion de revenir sur son parcours extrêmement riche ! Il débute une carrière dans la publicité et crée des slogans devenus cultes. Lorsqu´il se tourne vers la télévision, il est encore novateur de concepts avec des émissions telles que « Lunettes noires pour nuits blanches », « 93, faubourg Saint-Honoré », « Tout le monde en parle », « Salut les Terriens » et bien d´autres... C´est l´occasion aussi pour lui d´exprimer son attachement à ses racines chrétiennes et sa foi en Jésus-Christ. Un homme d´une grande authenticité qui se livre en profondeur.