office-du-milieu-du-jour-du-25-janvier-2017

Office du milieu du jour à Saint-Gervais

Du mardi au samedi, KTO diffuse en direct l’office du milieu du jour, en direct de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris 4e), avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem. L’Office du Milieu du Jour regroupe, en particulier, «au milieu du jour» et en un seul office, les heures monastiques de Tierce, Sexte et None. Il permet à l’Église de retrouver son Seigneur entre l’office du matin (Laudes) et l’office du soir (Vêpres).